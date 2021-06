bioMérieux et Specific Diagnostics annoncent un accord de distribution co-exclusive en Europe du système d'antibiogramme rapide SPECIFIC REVEAL

(Boursier.com) — bioMérieux distribuera le système d'antibiogramme rapide REVEAL de Specific Diagnostics, récemment lancé en Europe. L'antibiorésistance représente une menace à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, les cliniciens ont besoin d'accéder toujours plus rapidement aux résultats d'antibiogramme de leurs patients, afin de pouvoir agir de façon rapide et efficace sur leur traitement.

Dans les cas d'infections du sang, à traiter en urgence et potentiellement mortelles, chaque minute compte pour administrer une antibiothérapie ciblée : il est primordial de savoir quel antibiotique prescrire, à quelle dose, sur quelle durée. Prendre des décisions médicales à partir d'un antibiogramme rapide donne l'opportunité d'améliorer significativement la prise en charge des patients. Il s'agit également de répondre à un enjeu plus large lié à la lutte contre l'antibiorésistance, afin de contribuer à préserver l'efficacité des antibiotiques pour les générations à venir.