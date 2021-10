bioMérieux et Baxter International annoncent le marquage CE du test NEPHROCLEAR CCL14

(Boursier.com) — Baxter International Inc, acteur mondial des soins aigüs, et bioMérieux annoncent aujourd'hui le marquage CE du test NEPHROCLEAR CCL14. Le test NEPHROCLEAR CCL14 est conçu pour prédire les insuffisances rénales aiguës (IRA) sévères persistantes et peut être utilisé pour peut être utilisé pour aider à la prise de décision clinique et le parcours de soins, à l'instant le plus adapté. Les deux sociétés ont l'intention de lancer la commercialisation du test NEPHROCLEAR CCL14 progressivement en Europe occidentale courant 2022.

"Baxter est fière de s'associer à bioMérieux pour proposer le test NEPHROCLEAR CCL14. Cette nouvelle option diagnostique marque un pas important pour accompagner la prise en charge personnalisée de l'insuffisance rénale aiguë et offrir à chaque patient les meilleures chances de guérison" déclare Reaz Rasul, vice-président et directeur général de l'activité Acute Therapies de Baxter. "Nous restons déterminés à promouvoir l'innovation ciblée dans le continuum des soins afin de réduire la complexité et de permettre des gains d'efficacité dans le domaine des soins intensifs, d'autant plus que les hôpitaux continuent de ressentir l'impact de la pandémie de COVID-19."

"Cette nouvelle étape de notre collaboration avec Baxter consolide notre portefeuille de solutions diagnostiques innovantes de l'insuffisance rénale aiguë " explique Pierre Boulud, directeur général délégué, opérations cliniques, bioMérieux. "Fidèles à notre mission de santé publique, nous apportons à la communauté médicale un nouveau test immunologique à haute valeur médicale qui a le potentiel de changer la stratégie actuelle de prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale aiguë. "