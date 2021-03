bioMérieux : envolée des résultats en 2020

bioMérieux : envolée des résultats en 2020









Crédit photo © Biomerieux

(Boursier.com) — bioMérieux dévoile des résultats annuels en forte croissance, dopés par la crise sanitaire actuelle. Le spécialiste du diagnostic a ainsi vu son résultat net part du Groupe bondir de 48% en 2020, à 404 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 3,12 MdsE, en croissance organique de 19,7%. L'EBITDA atteint 823 ME, soit 26,4% du chiffre d'affaires, en progression de 42%, et le résultat opérationnel courant contributif s'établit à 613 ME, en hausse de 58%, soit une marge opérationnelle courante contributive de 19,6%. Le cash-flow libre ressort à 328 ME contre environ 150 ME en 2019.

Dans un contexte où l'incertitude prédomine toujours, la croissance annuelle des ventes devrait s'établir entre 5 et 8% à taux de change et périmètre constants, avec une croissance solide au premier semestre 2021 qui devrait être similaire à la tendance du quatrième trimestre 2020. Le résultat opérationnel courant contributif 2021 devrait être en ligne avec celui de 2020 à taux de change courants.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 20 mai d'approuver un dividende de 0,62 euro par action, pour un montant total de 73 ME.