bioMérieux : encore des avis

(Boursier.com) — bioMérieux reperd 0,7% ce vendredi à 107 euros, alors que Baxter International Inc, acteur mondial des soins aigüs, et bioMérieux ont annoncé le marquage CE du test NEPHROCLEAR CCL14. Le test NEPHROCLEAR CCL14 est conçu pour prédire les insuffisances rénales aiguës (IRA) sévères persistantes et peut être utilisé pour peut être utilisé pour aider à la prise de décision clinique et le parcours de soins, à l'instant le plus adapté. Les deux sociétés ont l'intention de lancer la commercialisation du test NEPHROCLEAR CCL14 progressivement en Europe occidentale courant 2022.

Parmi les derniers avis de brokers, Invest Securities a ajusté sa mire sur le dossier de 130 à 133 euros avec un avis à 'acheter'. Le spécialiste du diagnostic in vitro a dernièrement rehaussé ses objectifs 2021 après un solide troisième trimestre. Sur la période, la croissance organique a atteint 11,6%, au-dessus des attentes grâce à une reprise de la demande pour les panels respiratoires aux Etats-Unis, associée à une dynamique favorable sur toutes les autres gammes.

Les ventes annuelles sont maintenant attendues en croissance organique de 4% à 7% (contre de neutre à autour de 5% auparavant), à taux de change et périmètre constants. Le résultat opérationnel courant contributif devrait de son côté être supérieur à 700 millions d'euros (précédemment : en ligne avec celui de 2020) à taux de change courants.

Evoquant un bon trimestre, contre toute attente, Midcap Partners avait déjà revalorisé le dossier à 138,5 euros et réitéré son avis 'acheter'. Le groupe opère en leader du diagnostic in vitro, marché en croissance de 5% par an qu'il surperforme. Il présente également une structure financière solide et est, par ailleurs, un important générateur de cash, ce qui lui permettra de continuer à réaliser des acquisitions, de gagner en compétence et en taille critique, souligne le broker.

Jefferies a mis quant à lui en avant la croissance organique de 11,6% au troisième trimestre, là où le consensus de marché prévoyait une légère baisse de 0,5%. Une performance d'autant plus impressionnante qu'elle a été réalisée sur une base de comparaison difficile. Les perspectives de ventes ont été revues à la hausse et le consensus se situe désormais dans la partie inférieure des prévisions, tandis que les perspectives de bénéfices suggèrent un potentiel de hausse à deux chiffres. Le broker reste toutefois à 'conserver' en raison du potentiel limité d'expansion du multiple compte tenu de la valorisation actuelle...