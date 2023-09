bioMérieux : en ligne avec ses objectifs

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, s'est réuni le 31 août sous la présidence de M. Alexandre Mérieux et a arrêté les comptes consolidés audités du Groupe au 30 juin 2023. Le Chiffre d'affaires de bioMérieux ressort ainsi à 1.770 millions d'euros au 1er semestre, en progression de 8,3% à périmètre et devises constants. La croissance organique est de +11% hors panels respiratoires, légèrement au-dessus de l'objectif annuel de croissance des ventes hors panels respiratoires de +8% / +10%.

La croissance organique des ventes au 2ème trimestre s'est inscrite à 9,2%, portée par une forte dynamique en microbiologie clinique (+18%) et des panels non respiratoires de la gamme BIOFIRE (+23%), accompagnée par une croissance solide des applications industrielles (+10%).

Le résultat opérationnel courant contributif a atteint 291?millions d'euros (16,5% des ventes) à mi-année, en baisse de 1,5% à périmètre et devises constants par rapport au 1er semestre 2022, en ligne avec les objectifs annuels, estime la direction.

La direction souligne encore le démarrage prometteur des nouveaux instruments BIOFIRE SPOTFIRE, VIDAS KUBE et VITEK REVEAL et dynamique très positive pour VITEK MS PRIME.

Pierre Boulud, Directeur Général, a déclaré : "bioMérieux a réalisé un premier semestre 2023 satisfaisant, en ligne avec ses objectifs, témoignant de la pertinence de son offre produit pour soutenir la lutte contre les maladies infectieuses et la résistance antimicrobienne. De plus, nous avons lancé avec succès plusieurs nouveaux produits qui renforceront notre position de leader sur le marché. Nous confirmons nos objectifs annuels".