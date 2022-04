bioMerieux : du mieux

(Boursier.com) — Après sa correction d'hier, bioMerieux reprend 2,5% à 95,55 euros, alors qu'Invest Securities a ajusté le curseur de 116 à 119 euros avec un avis à l'achat. Le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 837 millions d'euros, en baisse de 0,9%. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, s'est établie à -4,5%, en ligne avec les prévisions. Le spécialiste du diagnostic in vitro, qui a confirmé sa guidance 2022, a par ailleurs annoncé l'acquisition de Specific Diagnostics, une société américaine privée qui a mis au point un système rapide d'antibiogramme qui fournit un test de sensibilité aux antibiotiques (AST) phénotypique directement à partir d'hémocultures positives.

bioMérieux détient une participation minoritaire dans Specific Diagnostics depuis 2019, et les deux sociétés avaient signé un accord de codistribution couvrant le marché européen en 2021. Selon les termes de l'accord, bioMérieux va acquérir 100% de Specific Diagnostics pour un prix d'acquisition équivalent à 3,3% de la capitalisation boursière de bioMérieux au 11 avril 2022, soit environ 386 ME. Le prix d'acquisition sera payé par une combinaison de cash et d'actions émises au profit de certains actionnaires de Specific Diagnostics.

"bioMérieux est habituellement prudent dans ses estimations, mais la publication ressort sans momentum et on ne peut pas dire que ce premier trimestre donne de l'avance", a estimé Oddo BHF. "Prenant en compte les effets de base qui deviendront plus difficiles à affronter à partir du deuxième trimestre, il semble que le titre dispose (hors acquisition) de moins de ressort", a ajouté le broker qui a dégradé le titre à 'neutre' et a abaissé son objectif de cours à 108 euros.