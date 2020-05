bioMerieux : devance le calendrier

bioMerieux : devance le calendrier









Crédit photo © Société bioMerieux

(Boursier.com) — bioMérieux monte de 0,17% ce mercredi à 116,60 euros, alors que le groupe de diagnostic in vitro a annoncé la validation de la performance et le lancement prochain des tests sérologiques VIDAS anti-SARS-CoV-2 pour la détection des anticorps chez les personnes qui ont été exposées au virus SARS-CoV-2 responsable de la maladie COVID-19.

Forte de ses années d'expériences dans le développement de tests d'immunoessais, bioMérieux a développé et validé la performance de deux tests sérologiques en étroite collaboration avec plusieurs hôpitaux. Les tests VIDAS anti-SARS-CoV-2 IgM et anti-SARS-CoV-2 IgG visent à mesurer en moins de 30 minutes la présence d'anticorps chez les personnes qui ont été infectées par le SARS-CoV-2. Dans ce contexte, la spécificité des tests est particulièrement importante pour assurer que le test d'une personne qui n'aurait pas été infectée est bien systématiquement négatif. Les deux tests VIDAS(R) anti-SARS-CoV-2 IgM et anti-SARS-CoV-2 IgG ont démontré d'excellentes données cliniques en matière de spécificité.

30.000 systèmes installés à travers le monde

Les hôpitaux et les laboratoires privés pourront réaliser ces tests sur les systèmes de la gamme VIDAS (MINI VIDAS, VIDAS et VIDAS 3) qui sont très présents dans les laboratoires avec plus de 30.000 systèmes installés à travers le monde...

bioMérieux prévoit de mettre à disposition les tests VIDAS anti-SARS-CoV-2 dès mi-mai à des fins de recherche (RUO - Research Use Only). Ils seront marqués CE rapidement et bioMérieux soumettra une demande d'autorisation d'utilisation en urgence (EUA - Emergency Use Authorization) auprès de la FDA américaine.

S'appuyant sur son expertise et sur la collaboration étroite entre la 'R&D', l'industrialisation et la production sur le même site en France, bioMérieux prévoit une augmentation rapide de ses capacités de production afin d'être en mesure de produire plusieurs millions de tests sérologiques par mois dès les prochaines semaines...

"L'annonce arrive un peu plus tôt que prévu et confirme la bonne tenue du calendrier de la société sur ce programme" commente Portzamparc qui relève son objectif de cours à 105,8 euros sur le dossier.