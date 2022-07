bioMérieux : coentreprise avec Boehringer Ingelheim et Evotec

(Boursier.com) — Boehringer Ingelheim, la société en sciences de la vie Evotec SE cotée sur la bourse de Francfort et bioMérieux, acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, annoncent la création d'une coentreprise ayant pour mission de créer la prochaine génération d'antibiotiques ainsi que des solutions de diagnostic efficaces pour lutter contre l'antibiorésistance. La société ainsi créée, Aurobac Therapeutics SAS, bénéficiera des expertises des trois entreprises fondatrices pour élaborer une nouvelle approche de médecine de précision, depuis le diagnostic jusqu'à la thérapie. L'objectif est de lutter contre l'antibiorésistance, qui représente aujourd'hui une menace majeure et mondiale pour la santé humaine. Des interventions chirurgicales de routine, comme les césariennes ou les implants de prothèses de hanche, peuvent par exemple mettre en danger la vie du patient et les complications provenant de maladies ou accidents de la vie courante (diabète, blessures, coupures) sont devenues plus difficiles à gérer en raison de l'antibiorésistance, commentent les partenaires.

Aurobac est financée par Boehringer Ingelheim en tant qu'investisseur principal à hauteur de 30 millions d'euros, et par Evotec et bioMérieux à hauteur de 5 millions d'euros chacun. Cette coentreprise de 40 millions d'euros, dont le siège social s'installe à Lyon, associe les compétences mondiales d'Evotec, l'une des sociétés de recherche les plus actives dans le domaine des maladies infectieuses, à celles de bioMérieux, leader sur le marché du diagnostic des maladies infectieuses, et aux capacités de recherche pharmaceutique au sens large et de développement clinique de Boehringer Ingelheim.