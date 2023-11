bioMérieux : cible ajustée

(Boursier.com) — bioMérieux revient sur les 90 euros ce mercredi, alors que le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 2,668 milliard d'euros à fin septembre, en croissance de +4,2% et de +8,0% en organique. Les effets de change ont été défavorables à hauteur de 92 millions d'euros sur 9 mois, du fait de l'appréciation de l'euro face à la majorité des devises, et notamment le dollar américain, le yuan chinois et le peso argentin. Sur le seul troisième trimestre, la croissance organique atteint 7,1% (+10,3% hors panels respiratoires BIOFIRE), conforme aux attentes. Le consensus était positionné à 7,6%.

Le groupe a réitéré ses prévisions annuelles, à savoir une croissance organique des ventes entre +4% et +6% et une marge contributive entre 600 millions d'euros et 630 millions d'euros.

Parmi les derniers avis de brokers, HSBC maintient sa recommandation à l'achat sur Biomérieux mais ramène son cours cible de 110 à 108 euros.