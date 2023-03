bioMérieux : BioFire Defense s'associe avec la Barda pour accélérer le développement du système d'antibiogramme rapide SPECIFIC REVEAL de Specific Diagnostics

(Boursier.com) — bioMérieux , acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce que sa filiale BioFire Defense, LLC, leader dans les systèmes de détection de pathogènes pour le Département de la Défense des États-Unis, a obtenu un contrat de la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) - une branche du ministère américain de la santé et des services sociaux, spécialisée dans la recherche et le développement biomédicaux - pour accélérer le développement du système d'antibiogramme rapide SPECIFIC REVEAL de Specific Diagnostics.

Cette plate-forme rapide et modulaire réalisant des tests de sensibilité aux antibiotiques peut fournir des résultats phénotypiques en cinq heures et demie en moyenne à partir d'hémocultures positives.