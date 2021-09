bioMerieux : bien orienté

bioMerieux : bien orienté









Crédit photo © Société bioMerieux

(Boursier.com) — En hausse de 1,25% à 109,4 euros, bioMerieux reste porté par sa dernière publication et la confirmation de ses objectifs annuels. Oddo BHF a revu ses prévisions légèrement en baisse pour le chiffre d'affaires en raison de devises plus pénalisantes que prévu jusqu'ici, et en hausse pour les résultats, au vu du premier semestre (même s'il est décrit comme non soutenable dans la durée). Le broker ajuste sa cible de 115 à 117 euros et maintient son conseil 'neutre'. Dans le contexte de résistance des revenus et compte tenu de la situation sanitaire, il trouve qu'un 'fair price' proche de 115 euros reflèterait à la fois le solide S1, les options de croissance externe, et les espoirs associés aux lancements...

Invest Securities a revalorisé de son côté le dossier de 119 à 130 euros avec un avis à 'acheter'.