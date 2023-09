bioMérieux : bien dosé ?

(Boursier.com) — bioMérieux est stable à 95,85 euros ce mardi, alors que le Chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 1.770 millions d'euros au 1er semestre, en progression de 8,3% à périmètre et devises constants. La croissance organique est de +11% hors panels respiratoires, légèrement au-dessus de l'objectif annuel de croissance des ventes hors panels respiratoires de +8% / +10%. La croissance organique des ventes au 2ème trimestre s'est inscrite à 9,2%, portée par une forte dynamique en microbiologie clinique (+18%) et des panels non respiratoires de la gamme BIOFIRE (+23%), accompagnée par une croissance solide des applications industrielles (+10%).

Le résultat opérationnel courant contributif a atteint 291 millions d'euros (16,5% des ventes) à mi-année, en baisse de 1,5% à périmètre et devises constants par rapport au 1er semestre 2022, en ligne avec les objectifs annuels, estime la direction. Parmi les derniers avis de brokers, Stifel reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours réhaussé de 108 à 110 euros.