bioMérieux : avis à la loupe

(Boursier.com) — bioMérieux grimpe de 0,5% à 99,60 euros ce mercredi, malgré le broker HSBC qui a repris la couverture du laboratoire avec un avis 'alléger' et un objectif de cours de 80 euros. Parmi les autres avis, la SG était dernièrement repassée à l''achat' sur le dossier en visant un cours de 113 euros. De son côté, Jefferies a revu la mire de 89 à 86 euros avec un avis à 'conserver' et Berenberg a au contraire revalorisé le dossier à 92,5 euros, tout en restant à l''achat'.

Le spécialiste du diagnostic in vitro a rehaussé récemment ses objectifs 2022 en raison d'une épidémie de grippe précoce, conjuguée à la prévalence élevée du virus respiratoire syncytial (VRS) et du Covid-19. La croissance du chiffre d'affaires 2022 (à taux de change et périmètre constants) est désormais attendue stable (précédemment borne haute de l'intervalle -6% / -3%) et le résultat opérationnel courant contributif devrait être supérieur à 660 millions d'euros (précédemment borne haute de l'intervalle 580 ME / 625 ME).

En 2023, hors panels respiratoires, la direction a indiqué que la croissance des ventes était attendue entre +8% et +10% (à taux de change et périmètre constants), portée par une croissance solide des panels non-respiratoires BIOFIRE, de la Microbiologie et des Applications Industrielles.