bioMerieux : au rebond

(Boursier.com) — bioMerieux , qui restait sur une série négative de quatre séances, rebondit de 2% à 115,4 euros en début de semaine à Paris. Le spécialiste du diagnostic 'in vitro' bénéficie notamment d'une note d'Invest Securities qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur et vise désormais 137 euros par titre contre 115 euros précédemment.

Malgré des résultats semestriels très solides, le titre a fortement baissé depuis 1 mois (-19%). Cette contraction s'explique par une visibilité limitée sur les objectifs 2020 et sur 2021 et par des craintes relatives au renforcement de la concurrence sur le Covid-19, souligne le broker. Dans un contexte de forte demande, ce dernier pense que la dynamique devrait se poursuivre au second semestre et le Covid-19 devrait contribuer en 2021. Le momentum positif de résultats devrait supplanter les inquiétudes relatives à la valorisation, conclut le courtier.

Oddo BHF a de son côté ajusté sa cible de 120 à 124 euros mais reste 'neutre'. Autour de 125/130 euros, le titre semble correctement valorisé le " COVID play " à la fois au regard des multiples relatifs ou historiques, et de ce que l'on pourrait appeler le risque de dégonflement de la bulle COVID, en 2021 (effet de balancier attendu avec la baisse du COVID au S2 2021), explique l'analyste.