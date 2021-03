bioMérieux annonce le marquage CE du test TB IGRA (tuberculose) sur VIDAS

(Boursier.com) — A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, bioMérieux, acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce le marquage CE de VIDAS TB IGRA. Ce test de mesure de l'interféron gamma, innovant et totalement automatisé, permet de diagnostiquer une infection tuberculeuse latente. La tuberculose demeure un problème majeur de santé publique à travers le monde. Avec 10 millions de nouveaux malades et 1,4 million de morts dans le monde en 2019, elle représente une des causes principales de mortalité due à une maladie infectieuse.

Selon les estimations, un quart de la population mondiale est infecté par Mycobacterium tuberculosis, la bactérie responsable de la tuberculose. Dans la plupart des cas (90 à 95%), les personnes qui disposent d'un système immunitaire fonctionnel seront en mesure de contrôler l'infection sans développer la maladie. L'infection tuberculeuse est alors latente. Les autres personnes infectées (5 à 10%) vont développer une tuberculose active, les rendant à la fois malades et contagieuses.

"Malgré tous les efforts, la tuberculose n'est pas éradiquée et demeure un problème de santé majeur pour une très grande partie de la population mondiale, particulièrement dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Le diagnostic des personnes ayant une infection tuberculeuse latente est un outil important pour le contrôle de la tuberculose. Détecter, puis suivre et traiter les personnes ayant une infection tuberculeuse latente peut aider à prévenir l'évolution vers la forme active, qui rend ces personnes malades et contagieuses" explique Mark Miller, Directeur Exécutif, Affaires Médicales, bioMérieux.

Il n'existe pas de test de diagnostic de référence pour l'infection tuberculeuse latente. Le contexte clinique avec notamment l'exposition à Mycobacterium tuberculosis, l'intradermo-réaction à la tuberculine (IDR) ou le test de mesure de l'interféron gamma (IGRA) sont les principaux outils de diagnostiques existants. Toutefois, ces outils restent des méthodes indirectes basées sur la réponse immunitaire de l'hôte au pathogène.

Même si leurs performances sont meilleures en comparaison de l'IDR, les tests IGRA actuels sont complexes, ils nécessitent de nombreuses étapes manuelles et peuvent affecter le flux de travail du laboratoire. Il existe un besoin pour des tests IGRA totalement automatisés et standardisés, pour un délai d'obtention des résultats plus rapide, des performances cliniques plus fiables ainsi qu'une plus grande facilité d'utilisation pour les laboratoires sans expertise dans ce domaine.

VIDAS TB-IGRA est le nouveau test entièrement automatisé pour aider au diagnostic de l'infection à Mycobacterium tuberculosis.