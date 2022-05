bioMérieux annonce le marquage CE de tests VIDAS pour le diagnostic du virus Chikungunya

(Boursier.com) — bioMérieux , acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce le marquage CE de ses tests automatisés pour le diagnostic de l'infection par le virus Chikungunya (CHIKV) sur les instruments d'immunoessais de la gamme VIDAS. Le virus Chikungunya est transmis à l'homme par certains moustiques. En raison de la propagation importante de ces moustiques à travers le monde, cette infection qui n'était présente à l'origine que dans les régions tropicales, a été décrite et peut être transmise localement dans de nombreux pays, y compris récemment dans les climats tempérés comme l'Amérique du Nord et l'Europe.

VIDAS Anti-CHIKUNGUNYA IgM et Anti-CHIKUNGUNYA IgG sont des nouveaux tests automatisés destinés à aider au diagnostic de l'infection par le virus du Chikungunya .

Ces tests sérologiques, comme recommandés par les directives internationales (1-3) permettent de détecter l'infection à Chikungunya au cours de la phase aigüe et de la phase chronique. Leur développement a bénéficié des méthodes et des technologies développées au National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Vaccine Research Center (VRC).

Utilisés sur les plateformes de la famille VIDAS, les tests VIDAS Anti-CHIKUNGUNYA IgM et IgG fournissent des résultats fiables avec une meilleure traçabilité que les méthodes manuelles existantes. Leur performance et leur précision permettent de différencier ce diagnostic d'autres syndromes fébriles similaires causés par la dengue ou le paludisme.

Basé sur les concepts de test unitaire et de "Load & Go", les tests VIDAS Anti-CHIKUNGUNYA IgM et IgG sont faciles d'utilisation et accessibles à tous les laboratoires. S'appuyant sur l'expertise de bioMérieux dans les maladies infectieuses, ces tests sérologiques permettent d'obtenir des résultats précis, sans zone équivoque, ainsi qu'une interprétation objective.