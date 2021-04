bioMérieux annonce le marquage CE de son nouveau système d'identification par spectrométrie de masse 'VITEK MS PRIME'

bioMérieux annonce le marquage CE de son nouveau système d'identification par spectrométrie de masse 'VITEK MS PRIME'









Crédit photo © Société bioMerieux

(Boursier.com) — bioMérieux annonce le marquage CE de VITEK MS PRIME, la nouvelle génération de son système de spectrométrie de masse MALDI-TOF1, pour l'identification microbienne en routine, en quelques minutes.

L'identification rapide des microorganismes est une étape essentielle du flux de travail en microbiologie. Au cours de la dernière décennie, la spectrométrie de masse MALDITOF a transformé ce processus en fournissant aux cliniciens des informations essentielles pour prescrire une antibiothérapie plus efficace.

VITEK MS PRIME est doté d'innovations qui permettent une mise à disposition plus rapide des résultats d'identification. Cet instrument de paillasse compact et automatisé augmente la productivité du laboratoire et améliore ainsi la prise en charge des patients.

François Lacoste, Directeur Exécutif, R&D, a déclaré : "Nous avons pu bénéficier des retours d'expériences des laboratoires à mesure que nous développions VITEK MS PRIME. Le système intègre de nombreuses fonctionnalités innovantes pour faciliter la vie du laboratoire, avec une automatisation et une facilité d'entretien améliorées, ainsi qu'une base de données robuste qui s'enrichit constamment de nouveaux pathogènes émergents et d'espèces cliniquement pertinentes. Il est parfaitement compatible avec VITEK 2 pour les antibiogrammes et le logiciel MYLA pour l'intégration et l'analyse des données."