bioMérieux : acquisition de Specific Diagnostics

(Boursier.com) — bioMérieux , acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce la conclusion d'un accord pour acquérir Specific Diagnostics, une société américaine privée qui a mis au point un système rapide d'antibiogramme qui fournit un test de sensibilité aux antibiotiques (AST) phénotypique directement à partir d'hémocultures positives. bioMérieux détient une participation minoritaire dans Specific Diagnostics depuis 2019, et les deux sociétés avaient signé un accord de codistribution couvrant le marché européen en 2021.

Les infections dues à des agents pathogènes résistants aux antibiotiques étant l'une des principales causes de décès dans le monde, la résistance aux antimicrobiens est devenue une menace mondiale. Pour que les cliniciens puissent sauver la vie des patients et optimiser rapidement les traitements, il est essentiel que les résultats et l'interprétation des antibiogrammes soient rapides et précis. En plus d'améliorer la prise en charge des patients, le recours aux antibiogrammes rapides réduit l'impact de la résistance aux antibiotiques en favorisant la mise en oeuvre de programmes institutionnels efficaces de bon usage des antibiotiques.

En parfaite cohérence avec la priorité de bioMérieux de fournir des diagnostics innovants pour soutenir le bon usage des antibiotiques, le système SPECIFIC REVEAL Rapid AST fournit, en 5 heures en moyenne, des résultats exploitables en cas d'infection par une bactérie à Gram-négatif directement à partir d'hémocultures positives. Il aide les cliniciens à répondre au défi de la prise en charge des infections du sang, en permettant soit une désescalade rapide vers un traitement ciblé, plus approprié et moins coûteux, soit une escalade rapide vers un traitement plus efficace en cas d'infection multi résistante.

Avec l'ajout de SPECIFIC REVEAL Rapid AST, la solution unique et complète de bioMérieux contre le sepsis permet l'obtention de résultats d'antibiogramme le jour même pour les bactéries à Gram-négatif, pour décider d'une thérapie ciblée et améliorer ainsi la prise en charge des patients...