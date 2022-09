Biogen s'enflamme après des résultats probants contre Alzheimer

(Boursier.com) — Biogen bondit de 36% à Wall Street dans un volume très épais, alors que le géant biotechnologique américain et son partenaire pharmaceutique Eisai ont annoncé des résultats encourageants pour leur traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer, dans le cadre d'un important essai auprès de patients aux premiers stades de la maladie. L'Américain et le Japonais indiquent que le lecanemab a ralenti ainsi de 27% le déclin cognitif et fonctionnel lié à maladie en comparaison du placebo. "Ce n'est pas un effet énorme, mais c'est un effet positif", a estimé Ronald Petersen, directeur du centre de recherche sur la maladie d'Alzheimer de la clinique Mayo de Rochester, Minnesota. L'essai mené auprès de 1.800 patients a donc confirmé la théorie selon laquelle l'élimination des dépôts collants d'une protéine appelée amyloïde bêta dans le cerveau des personnes atteintes d'Alzheimer précoce pouvait retarder l'évolution de la maladie.

Eisai a demandé l'approbation de la Food & Drug Administration, autorité sanitaire américaine, d'une procédure accélérée pour faciliter le développement du médicament. En outre, le groupe vise l'approbation complète et la commercialisation du médicament aux États-Unis, en Europe et au Japon d'ici la fin de 2023.