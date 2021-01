Biogen lance une étude en collaboration avec Apple pour développer des biomarqueurs digitaux

(Boursier.com) — Biogen Inc, entreprise pionnière en neurosciences, annonce une nouvelle étude en ligne, en collaboration avec Apple, pour étudier comment mieux surveiller ses capacités cognitives et dépister tout déclin cognitif, y compris l'apparition de troubles cognitifs légers (TCL), grâce à son Iphone ou son Apple Watch.

L'étude observationnelle sera lancée dans le courant de l'année 2021 et conduite pendant plusieurs années auprès de jeunes adultes et de sujets âgés présentant des résultats différents aux tests cognitifs. Grâce à la puissance technologique de l'Apple Watch et de l'iPhone associée à la grande expertise de Biogen dans le domaine des neurosciences, les principaux objectifs de l'étude sont de mettre au point des biomarqueurs digitaux pour mieux évaluer les capacités cognitives dans le temps et repérer les premiers signes de troubles cognitifs légers.

La santé cognitive est de plus en plus reconnue comme une composante importante de l'état de santé général des personnes âgées. Cependant, le dépistage du déclin des fonctions cognitives, y compris des troubles cognitifs légers, intervient souvent tardivement alors que 15 à 20% des adultes de plus de 65 ans sont concernés. Les premiers symptômes sont souvent difficiles à percevoir et peuvent aller d'une tendance à la distraction à des pertes de mémoire. Des mois, voire des années, peuvent s'écouler avant que le déclin cognitif ne soit porté à l'attention des professionnels de santé.

Cette étude digitale permet à des adultes de tous âges d'y participer. Elle a été conçue dans le respect des principes de vie privée, et de contrôle, de transparence et de sécurité des données. Les participants, qui peuvent sortir de l'étude à tout moment, devront remplir un formulaire de consentement détaillé énumérant les types de données collectées et la manière dont chaque type de donnée peut être utilisé et partagé. Les données seront chiffrées puis conservées dans des systèmes hautement sécurisés pour assurer leur protection.

"Le déclin cognitif peut être un symptôme précoce d'une maladie neurodégénérative ou de troubles cognitifs majeurs. La mise au point de biomarqueurs digitaux dans ce domaine contribuerait à accélérer le diagnostic des patients et à donner aux médecins et aux individus les moyens d'agir en temps utile", affirme Michel Vounatsos, CEO de Biogen. "Pour les systèmes de santé, de telles avancées en matière de biomarqueurs des fonctions cognitives, obtenues grâce à des études à grande échelle, pourraient contribuer de manière significative à la prévention et à l'amélioration de la santé des populations concernées, et à la réduction des coûts pour les systèmes de santé. L'association du meilleur des neurosciences et du meilleur de la technologie offre de formidables perspectives aux patients et aux systèmes de santé publique."