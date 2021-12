Biogen : des spéculations sans fondement ?

(Boursier.com) — Biogen retombe de 5% avant bourse à Wall Street, après un bond de 9,4% mercredi sur des rumeurs d'un intérêt du groupe sud-coréen Samsung pour la "biotech" américaine basée à Cambridge, Massachusetts. Un responsable clé du groupe Samsung a déclaré à MK Health que le rapport du Korea Economic Daily selon lequel le groupe Samsung pourrait acquérir Biogen n'était pas vrai.

Le responsable a déclaré à MK Health que le groupe Samsung ne pouvait pas confirmer si des pourparlers entre les deux parties avaient été menés. Samsung Biologics a aussi communiqué, précisant que le rapport de KED était inexact.

Le quotidien Korea Economic Daily, citant des sources au sein de banques d'affaires, indiquait que Samsung serait en négociations pour un achat qui valoriserait Biogen à plus de 50.000 milliards de won, soit environ 42 milliards de dollars. Cela aurait constitué la plus importante acquisition jamais réalisée par le conglomérat sud-coréen.

Samsung est surtout connu pour sa présence dans les téléphones mobiles, l'électronique et les semi-conducteurs, mais il intervient aussi dans la santé, notamment via sa filiale Samsung Biologics, spécialisée dans la sous-traitance de médicaments issus des biotechnologies. Biogen est l'une des plus importantes sociétés de biotechnologies au monde, spécialisée notamment dans les traitements contre la sclérose en plaque et la polyarthrite rhumatoïde. Par ailleurs, son nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer, l'Aduhelm, a reçu en juin dernier le feu vert des autorités sanitaires américaines (FDA).

Le déploiement d'Aduhelm aux Etats-Unis a cependant rencontré des obstacles en raison de son prix élevé, tandis que ses chances d'être approuvé en Europe sont minces en raison d'une efficacité jugée trop peu convaincante.