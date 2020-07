Biogen : dépasse nettement les attentes du marché

(Boursier.com) — Biogen est attendu dans le vert à Wall Street, dopé par la publication de résultats meilleurs qu'anticipé et le relèvement de ses objectifs annuels. Le géant biotechnologique américain a enregistré sur les trois mois clos fin juin un bénéfice net de 1,54 milliard de dollars, soit 9,59$ par titre, contre 1,49 milliard de dollars ou 7,85$ par titre un an plus tôt. Le bpa ajusté est ressorti à 10,26$ contre 8,02$ de consensus. Les revenus ont augmenté de 2% à 3,68 milliards de dollars, contre 3,43 Mds$ attendus par le marché. Pour l'ensemble de l'exercice, le management vise désormais un bpa ajusté compris entre 34 et 36$ contre une précédente fourchette allant de 31,5 à 33,5$, et 33,07$ de consensus. La guidance de revenus est en revanche légèrement abaissée entre 13,8 et 14,2 Mds$.