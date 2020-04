Biogen corrige, malgré des comptes supérieurs aux attentes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Biogen décroche avant bourse à Wall Street, alors que le géant biotechnologique américain a pourtant annoncé pour le premier trimestre des comptes dépassant les attentes. Le bénéfice net a atteint 1,39 milliard de dollars, soit 8,08$ par titre, contre 1,41 milliard de dollars un an plus tôt et 7,7$ de consensus. Les revenus ont augmenté de 1% à 3,53 milliards de dollars, contre 3,49 milliards de dollars un an avant et 3,41 milliards de consensus. Le management admet quoi qu'il en soit que la pandémie actuelle du coronavirus apporte des risques inattendus et potentiellement impossibles à quantifier pour l'activité. Le groupe du Massachusetts se montre donc très prudent, malgré ce solide premier trimestre fiscal.