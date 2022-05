Biogen change de patron après les déboires de son traitement anti-Alzheimer

(Boursier.com) — Le groupe américain de biotechnologies Biogen a annoncé mardi des profits trimestriels inférieurs aux attentes des marchés, ainsi que le départ de son directeur général Michel Vounatsos, quelques semaines après un revers réglementaire important sur son médicament contre Alzheimer, qui oblige le groupe à trancher davantage dans ses coûts.

Michel Vounatsos, en poste depuis janvier 2017, restera en place et participera au conseil d'administration le temps qu'un successeur soit trouvé, a précisé le groupe dans son communiqué. Cette annonce intervient quelques semaines après la décision définitive du programme Medicare du gouvernement américain de ne pas rembourser le médicament contre Alzheimer de Biogen, Aduhelm, sauf pour les patients participant à des études cliniques. Une décision qui oblige Biogen à revoir en baisse l'infrastructure mise en place pour commercialiser le médicament.

A Wall Street, où l'action Biogen affiche un recul de plus de 13% depuis le début de l'année, le titre progressait mardi de 0,65% en séance, autour de 208,65$ après l'annonce des comptes et du changement de CEO.

Les réductions de coûts portées à 1 Md$

Le groupe de biotechnologies a publié des profits inférieurs aux attentes des analystes pour le 1er trimestre 2022, en raison des déboires de l'Aduhelm. Le bénéfice net a ainsi baissé de 26% à 303,8 millions de dollars (2,06$ par action). Le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 3,62$ contre un consensus de 4,34$. Le groupe a indiqué avoir dû inscrire dans ses comptes une charge de 275 M$ liée à une dépréciation de ses stocks d'Aduhelm.

Quant aux ventes, elles ont reculé de 7,4% sur un an pour revenir à 2,5 milliards de dollars, un chiffre conforme aux attentes de Wall Street. Le groupe a indiqué qu'il prévoit de réduire ses coûts de 500 M$ supplémentaires, portant à 1 Md$ par an son objectif d'économies, compte-tenu des réductions de coûts de 500 M$^déjà annoncées en décembre dernier.

Besoin d'un "oeil neuf"

Biogen avait misé gros sur l'Aduhelm, dont l'autorisation de mise sur le marché par la FDA en juin 2021 avait surpris les marchés et suscité beaucoup d'espoirs, tant chez les malades et que chez les analystes financiers.

Pour autoriser le traitement, l'agence américaine du médicament, la FDA, était alors allée à l'encontre de l'avis d'un comité d'experts, qui avait jugé que l'Aduhelm n'avait pas suffisamment fait preuve de son efficacité lors des essais cliniques. Son prix initial, environ 56.000 dollars par an, avait aussi fait réagir en raison du coût qu'il aurait pu faire peser sur les finances publiques. Biogen l'avait par la suite divisé par deux, à environ 28.200 dollars par an. Sans lier directement son départ aux déboires du médicament, Michel Vounatsos a souligné lors d'une conférence téléphonique avec les analystes qu'il était important de trouver un remplaçant qui ait "le soutien du conseil d'administration et arrive avec un oeil neuf".

A noter que Biogen, qui commercialise aussi des médicaments contre la sclérose en plaque, a confirmé ses prévisions annuelles pour 2022, à savoir des ventes situées entre 9,7 et 10 Mds$, et un bénéfice net par action de 14,25 à 16,00$.