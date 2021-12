Biogen bondit de 9,4%, Samsung serait intéressé par la biotech

(Boursier.com) — L 'action Biogen a bondi de 9,4% mercredi à Wall Street, terminant à 258,31$, en réaction à des informations de presse faisant état d'un intérêt du groupe sud-coréen Samsung pour la "biotech" américaine basée à Cambridge, dans le Massachusetts.

Selon le quotidien 'Korea Economic Daily', qui a cité des sources au sein de banques d'affaires, Samsung serait en négociations pour un achat qui valoriserait Biogen à plus de 50.000 milliards de won, soit environ 42 milliards de dollars. Si elle se concrétisait, il s'agirait de la plus importante acquisition jamais réalisée par le conglomérat sud-coréen.

Biogen, pionnier des traitements de la sclérose en plaque

Samsung est surtout connu pour sa présence dans les téléphones mobiles, l'électronique et les semi-conducteurs, mais il intervient aussi dans la santé, notamment via sa filiale Samsung Biologics, spécialisée dans la sous-traitance de médicaments issus des biotechnologies.

Biogen est l'une des plus importantes sociétés de biotechnologies au monde, spécialisée notamment dans les traitements contre la sclérose en plaque et la polyarthrite rhumatoïde. Par ailleurs, son nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer, l'Aduhelm (molécule active : aducanumab) a reçu en juin dernier le feu vert des autorités sanitaires américaines (FDA).

Cette percée thérapeutique majeure a suscité un grand espoir pour les malades et a fait bondir le titre de plus de 50%, à plus de 414$ courant juin. Il a cependant subi ensuite une forte correction pour revenir ces jours-ci autour de 235$, ce qui confère au groupe une capitalisation boursière d'environ 34,7 Mds$.

Parcours difficile pour le traitement contre la maladie d'Alzheimer

Le déploiement d'Aduhelm aux Etats-Unis a cependant rencontré des obstacles en raison de son prix élevé, tandis que ses chances d'être approuvé en Europe sont minces en raison d'une efficacité jugée trop peu convaincante. Le groupe a ainsi essuyé en décembre un avis négatif du Comité des médicaments de l'EMA (l'Agence européenne des médicaments) pour la mise sur le marché de l'Aduhelm comme traitement des premiers stades de la maladie d'Alzheimer.

Aux Etats-Unis, Biogen a annoncé le 20 décembre une baisse d'environ 50% du prix de l'Aduhelm après des plaintes d'hôpitaux et de parlementaires américains concernant le prix trop élevé du traitement, qui avaient entraîné des ventes plus faibles que prévu aux Etats-Unis.

Ainsi, le traitement à 56.000$ par an coûtera désormais 28.200$ par patient et par an, a déclaré Biogen. Plusieurs assureurs privés qui attendaient les nouvelles directives de Medicare, l'assurance-santé du gouvernement américain, avant de rembourser le traitement, pourrait désormais être encouragés à le faire, selon les analystes.