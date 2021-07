Biogen bat le consensus

(Boursier.com) — Biogen , le géant biotechnologique américain, a dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos et a déjà dégagé 2 millions de dollars de ventes sur son traitement d'Alzheimer. Le groupe défend ce traitement, estimant que l'approbation était basée sur des données étendues. Il anticipe des revenus modestes d'Aduhelm cette année. Biogen rehausse ses anticipations globales de revenus sur l'année entre 10,65 et 10,85 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure allant de 10,45 à 10,75 milliards. Le bénéfice net trimestriel a été de 449 millions de dollars et 2,99$ par action sur la période close fin juin, contre 1,54 milliard de dollars et 9,59$ par titre un an avant.