Biocorp : un analyste ajuste la mire

(Boursier.com) — Biocorp monte de 1,3% à 23,40 euros, alors que la société spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables a annoncé aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et arrêtés par le Conseil d'Administration le 27 mars 2023. Le Chiffre d'affaires ressort en nette progression de 14% à 11,67 ME. A noter l'augmentation sensible des charges d'exploitation à 12,58 ME (+21%) liée à l'internationalisation croissante des activités sur les produits connectés. L'Excédent Brut d'Exploitation est positif à hauteur de 42,9 KE. Le Résultat net annuel est négatif à (0,65) euro. La trésorerie de clôture ressort à 2,67 ME, contre 1,84 ME en 2021.

Les perspectives 2023 sont jugées "extrêmement favorables avec la montée en puissance des revenus provenant des ventes des produits connectés". Portzamparc commente : "Nous réévaluons légèrement à la hausse les charges de Biocorp pour les prochaines années afin d'accompagner le lancement de Mallya, ce qui nous amène à ajuster notre objectif de 38 euros à 36,8 euros, tout en maintenant notre recommandation 'Acheter' sur le dossier".