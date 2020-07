Biocorp signe avec Roche Diabetes Care France un accord de distribution sur la technologie Mallya

Biocorp, socie?te? franc?aise spe?cialise?e dans le de?veloppement et la fabrication de dispositifs me?dicaux et de solutions connecte?es dans le domaine de la sante?, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de distribution de son dispositif connecte? Mallya avec Roche Diabetes Care France.

Dans le cadre de cet accord, Roche Diabetes Care France distribuera Mallya aux pharmacies d'officine en France. Ce dispositif me?dical est un capteur intelligent pour stylo injecteur re?utilisable pendant 2 ans et compatible avec la majorite? des stylos d'injection d'insuline, jetables et re?utilisables. Il collecte automatiquement la dose d'insuline de?livre?e avec une pre?cision proche de 100%.

Mallya sera dans le futur e?galement inte?gre? a? l'e?cosyste?me Roche Diabetes compose? de lecteurs de glyce?mie connecte?s (Accu-Chek Mobile, Accu-Chek Guide) et de solutions digitales destine?es a? une meilleure prise en charge du patient.

Gluci-Chek est une application smartphone utilise?e re?gulie?rement par pre?s de 60.000 patients diabe?tiques en France. Elle re?unit trois fonctionnalite?s majeures pour la gestion personnalise?e du diabe?te : un outil de calcul des glucides avec visualisation des portions dans l'assiette, un journal d'auto-surveillance glyce?mique et une visualisation graphique des re?sultats glyce?miques. Gra?ce a? Mallya, le patient n'aura, a? l'avenir, plus a? reporter manuellement les doses d'insuline injecte?es puisque, une fois le capteur appaire? a? l'application Gluci-Chek, la remonte?e des donne?es se fera automatiquement et s'affichera dans le journal d'auto-surveillance glyce?mique, et ce quel que soit le stylo a? insuline.

Fre?de?ric Jacquey, Pre?sident de Roche Diabetes Care France, a déclaré : "La signature de cet accord avec Biocorp repre?sente une e?tape fondamentale dans le de?veloppement de notre e?cosyste?me pour ame?liorer la prise en charge des patients diabe?tiques et leurs e?changes avec les professionnels de sante?. Gra?ce a? une technologie aussi innovante que Mallya, nous pourrons proposer prochainement une offre unique pour un suivi me?dical optimal inte?grant les donne?es de glyce?mie de nos lecteurs via Gluci-Chek et les donne?es d'insuline automatiques via Mallya".

E?ric Dessertenne, Directeur ge?ne?ral de Biocorp conclut : "Roche est le deuxie?me ge?ant de l'industrie pharmaceutique a? inte?grer au sein de son offre commerciale notre dispositif connecte? Mallya pour un suivi optimal des patients diabe?tiques. Je tiens a? remercier les e?quipes de Roche Diabetes Care France pour leur re?activite? durant ces dernie?res semaines. Ce nouvel accord structurant vient confirmer les ambitions pre?sente?es a? l'ensemble de nos actionnaires de?but 2020 sur le marche? de la digitalisation du diabe?te et le potentiel commercial conside?rable de Mallya. Avec un partenaire du calibre de Roche, nous sommes confiants sur le fait que de tre?s nombreuses personnes diabe?tiques pourront profiter rapidement des be?ne?fices re?els offerts par Mallya sur le monitoring se?curise? de leur prises quotidiennes d'insuline".