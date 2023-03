Biocorp signe avec HRA Pharma pour le développement d'un dispositif médical innovant

(Boursier.com) — Biocorp , société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce la signature d'un contrat avec la société pharmaceutique HRA Pharma (une filiale du leader mondial des produits d'auto-médication Perrigo company plc).

Cet accord porte sur le développement et l'industrialisation d'un dispositif médical innovant visant à soulager instantanément le patient et à accélérer la cicatrisation des lésions cutanées.

Après une étude de concept et de faisabilité réalisée par Biocorp, les deux parties ont conclu un accord de développement initial pour concevoir, tester et valider un dispositif en conformité avec les exigences du MDR (Medical Device Regulation) et de la FDA (Food and Drug Administration). BIOCORP assurera l'industrialisation de ce nouveau dispositif et la qualification des services de fabrication, de remplissage et de conditionnement au sein de son usine d'Issoire.

Selon les termes de cet accord exclusif, Biocorp percevra un premier paiement d'étape ("milestone") cette année, suivi d'autres paiements en fonction des progrès réalisés à partir de 2024.

Eric Dessertenne, CEO de Biocorp, a déclaré : "Ce nouvel accord industriel met en avant l'ensemble des expertises de BIOCORP, à savoir notre coeur historique de métier - l'injection plastique, le remplissage et le conditionnement pharmaceutique - avec nos compétences plus récentes en électronique et santé connectée. Nous sommes très fiers que HRA Pharma, fournisseur d'une marque de pansements mondialement connue, nous ait choisis pour le développement d'une nouvelle innovation."