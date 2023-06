Biocorp : Signature des accords définitifs relatifs à l'acquisition par NOVO NORDISK d'un bloc de contrôle au capital

(Boursier.com) — A la suite de l'annonce, le 5 juin 2023, du projet d'acquisition de BIOCORP Production SA, socie?te? franc?aise spe?cialise?e dans la conception, le de?veloppement et la fabrication de syste?mes d'administration et de dispositifs me?dicaux innovants, par NOVO NORDISK (DK0060534915 - Novo-B), entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des soins de sante?, dont le sie?ge est au Danemark et qui de?veloppe des traitements contre le diabe?te et d'autres maladies chroniques, les instances repre?sentatives du personnel de BIOCORP ont e?te? informe?es et consulte?es et ont rendu unanimement le 9 juin 2023 un avis favorable concernant cette ope?ration.

Dans ce cadre, BIOCORP annonce aujourd'hui la signature d'un contrat d'acquisition entre BIO JAG, actionnaire principal de BIOCORP, et NOVO NORDISK, portant sur 1.998.800 actions BIOCORP, repre?sentant 45,3% du capital et 62,2% des droits de vote de BIOCORP, pour un prix de 35 euros par action.

Il est rappele? que NOVO NORDISK acquerrait, concomitamment et sous re?serve de l'acquisition de la participation de BIO JAG, au me?me prix par action, les actions de?tenues dans BIOCORP par certains actionnaires minoritaires, dont Nyenburgh, Greenstock et Vatel Capital, repre?sentant ensemble 19% du capital social et 13,1% des droits de vote the?oriques de BIOCORP.

La re?alisation de l'acquisition du Bloc de Contro?le ainsi que des actions de?tenues par les actionnaires minoritaires, repre?sentant ensemble 64,4% du capital et 75,3% des droits de votes, est soumise a? l'obtention des autorisations re?glementaires usuelles.

Au re?sultat de l'ope?ration envisage?e, NOVO NORDISK de?posera a? titre obligatoire aupre?s de l'Autorite? des Marche?s Financiers un projet d'offre publique d'acquisition simplifie?e portant sur l'inte?gralite? des actions BIOCORP en circulation, selon les me?mes conditions financie?res que l'acquisition du Bloc de Contro?le (soit 35 euros par action). Le prix de l'Offre valoriserait 100% du capital et des droits de vote de BIOCORP a? 154,4 millions d'euros.

Dans ce cadre, BIOCORP a conclu ce jour avec NOVO NORDISK un Tender Offer Agreement re?gissant les engagements respectifs de BIOCORP et de NOVO NORDISK dans le cadre de l'Offre.

Le Conseil d'administration de BIOCORP a de?cide? ce jour de nommer Accuracy, repre?sente? par Monsieur Henri Philippe en qualite? d'expert inde?pendant conforme?ment aux dispositions de l'article 261-1 I 2oet 4o et II du re?glement ge?ne?ral de l'AMF, en vue de l'e?tablissement du rapport sur les conditions financie?res de l'Offre et d'attester de l'e?quite? de l'Offre.

La re?alisation de l'acquisition du Bloc de Contro?le et le de?po?t de l'Offre devraient avoir lieu au cours du troisie?me trimestre 2023.