Biocorp scelle un accord avec BD

(Boursier.com) — Biocorp et BD, l'un des leaders mondiaux en matière de technologies médicales, ont signé un accord dans le but d'utiliser la technologie connectée pour suivre l'observance des traitements médicamenteux auto-administrés. Avec pour objectif de soutenir les sociétés biopharmaceutiques dans leurs efforts pour améliorer l'adhérence aux traitements à base d'injectables, les deux entreprises vont intégrer la technologie Injay de Biocorp conçue pour capturer et transmettre les données d'injection à l'aide de la technologie de communication en champ proche (NFC), au système BD UltraSafe Plus Passive Needle Guard utilisé avec les seringues préremplies.

"Les dispositifs connectés d'administration de médicaments jouent un rôle important en aidant les fabricants biopharmaceutiques à comprendre et à suivre les tendances clés en matière d'adhésion au traitement des patients", a indiqué Matthew Schabacker, vice-président et directeur général de Advanced Drug Delivery Solutions chez BD. "Notre accord avec Biocorp nous permet d'explorer des solutions innovantes sur ce marché et soutient davantage l'engagement de BD en faveur des soins intelligents et connectés, permettant la transition des soins vers d'autres contextes et améliorant les résultats des maladies chroniques. Nous combinons l'expertise de Biocorp dans le développement et la commercialisation de dispositifs connectés d'administration de médicaments à notre portefeuille existant de systèmes avancés d'administration de médicaments par injection". Le dispositif Injay de Biocorp est une solution connectée simple et rentable conçue pour suivre l'utilisation de seringues pré-remplies dans le cadre d'études cliniques ou de soins de routine. Grâce à la technologie NFC et à des capteurs spécifiques permettant d'identifier le produit, elle peut confirmer une injection complète et transférer automatiquement cette information à un smartphone.