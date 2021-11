Biocorp : Sanofi et Roche Diabetes Care France s'allient autour du dispositif connecté Mallya pour Solostar pour faciliter la prise en charge du diabète

(Boursier.com) — Sanofi et Roche Diabetes Care France - deux leaders convaincus de la valeur ajoutée des nouvelles technologies pour une meilleure prise en charge et un accompagnement personnalisé des patients diabétiques - s'allient autour du dispositif connecté Mallya pour SoloStar développé par Biocorp, société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables. Mallya pour SoloStar est le seul dispositif médical CE de classe IIb pour stylos d'injection d'insuline compatible avec l'ensemble des stylos à insuline SoloStar.

Sanofi et Roche Diabetes Care France développent chacun, de longue date, des solutions reliant insulines, dispositifs médicaux et solutions digitales.

Les équipes de Sanofi poursuivent de manière constante les programmes de développement des insulines en générant des données en vie réelle sur leur utilisation afin d'améliorer leur bon usage et leur efficience.

Les équipes Roche Diabetes Care France conçoivent des dispositifs et applications pour que les personnes atteintes de diabète aient moins besoin de penser à la gestion quotidienne de leur maladie.

Au travers de ce partenariat, les deux sociétés entendent contribuer ensemble à la sécurité et au confort des personnes diabétiques par le biais d'un écosystème connecté.