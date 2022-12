Biocorp s'envole après la bonne nouvelle américaine

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Biocorp s'envole de 25% à 19,4 euros sur la place parisienne. La société spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables a reçu une bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis dans la mesure où elle a obtenu l'autorisation 510(K) de la FDA pour la commercialisation dans le pays de Mallya. Le dispositif médical Mallya est un capteur intelligent qui se fixe directement sur les stylos injecteurs d'insuline, transformant ces derniers en dispositifs connectés. Mallya devient ainsi le premier système approuvé aux Etats-Unis capable de connecter automatiquement différents types d'insuline et de GLP-1 avec dans un premier temps une version de Mallya compatible avec les stylos injecteurs Solostar du laboratoire Sanofi.

Biocorp a d'ores et déjà signé des partenariats stratégiques sur Mallya avec d'autres leaders du domaine du diabète tels que Novo Nordisk et Roche Diabetes Care. L'obtention de ce 510K par Biocorp va permettre d'accélérer la soumission des futures générations de Mallya dans le diabète et dans d'autres aires thérapeutiques sur lesquelles la société a signé des partenariats.

Gilbert Dupont ('achat') évoque une excellente nouvelle pour Biocorp qui vient confirmer sa vision positive sur la société. Cet approval (validation) pourrait permettre à Biocorp de rassurer quant à sa technologie et, à l'avenir, permettre de signer de nouveaux partenariats sur de nouvelles aires thérapeutiques ou avec des plateformes de gestion du diabète.

Après ce feu vert, Bryan Garnier explique que Sanofi pourrait commencer le lancement commercial de Mallya aux États-Unis dès 2023. L'espace diabétique étant de plus en plus numérisé, le broker pense que Biocorp pourrait signer de nouveaux partenariats avec des acteurs du CGM tels que Dexcom, Medtronic et Abbott à l'avenir.