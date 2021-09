Biocorp : reste dans le rouge au premier semestre

(Boursier.com) — Biocorp est resté dans le rouge au premier semestre avec une perte nette de 1,224 ME contre -778.000 euros un an plus tôt. Compte tenu de charges d'exploitation en hausse de près de 9,7%, le résultat d'exploitation ressort négatif à -1,33 ME contre -961.000 euros au premier semestre 2020 alors que le chiffre d'affaires s'élève à 3,593 ME contre 3,809 ME un an auparavant. Ce repli relatif s'explique majoritairement par le report de 'milestones' sur le second semestre.

A la fin de la période de l'année en cours, le groupe affiche une trésorerie disponible de 1,818 ME et un niveau de capitaux propres de 1,610 ME.

Après un premier semestre 2021 toujours marqué par le contexte COVID et au cours duquel les premières ventes de Mallya n'ont pas encore produit leurs effets, les annonces de septembre 2021 préfigurent une accélération des activités de Biocorp, tant sur le plan de la recherche que de l'élargissement de sa gamme de produits.

Dans les dispositifs connectés, Biocorp intensifie le développement des nouvelles générations de Mallya pour l'ensemble de ses partenaires industriels (Sanofi, Roche et Novo Nordisk). L'impact favorable des ventes de Mallya sur le chiffre d'affaires de la Société prendra pleinement son effet en 2022. En parallèle, la firme prépare activement les premières applications de Injay, seringue pré-remplie collectant automatiquement les données d'injection. Dans l'activité traditionnelle de conditionnement, la société entend poursuivre sa stratégie opportuniste pour des petites et moyennes séries sur l'ensemble de sa gamme de produits de conditionnement (canules, flacons, bouchons, pipettes...)