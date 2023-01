Biocorp réalise une émission d'obligations convertibles de 2,5 ME souscrite par des fonds gérés par Vatel Capital

(Boursier.com) — Biocorp , société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce l'émission d'obligations convertibles dans le cadre d'un contrat conclu le 30 décembre 2022 avec trois fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital.

Eric Dessertenne, Directeur général de Biocorp, a déclaré : "Cette émission, réalisée dans le même esprit que les précédentes émissions d'obligations convertibles au profit de fonds gérés par Vatel Capital et aujourd'hui intégralement remboursées, représente pour BIOCORP une opportunité intéressante d'augmenter nos capacités de financement tout en maitrisant le risque dilutif associé. Ceci est en ligne avec ce que nous avions pu annoncer sur la fin de l'année écoulée et sommes ravis de pouvoir allouer de nouveaux moyens au fort développement de BIOCORP."

Cette émission permet à Biocorp de renforcer sa trésorerie disponible à hauteur de 2,5 ME et ainsi, de financer les développements de nouveaux dispositifs médicaux connectés et la commercialisation des dispositifs dans de nouveaux pays.

L'émission a été autorisée lors d'une réunion du Conseil d'administration en date du 21 décembre 2022 mettant en oeuvre la Douzième résolution votée par l'Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2022, à savoir une délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires de la société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre prévue au 1o de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier dans la limite de 20% du capital par an.

Les 2.500.000 obligations convertibles (OC) de 1 euro de valeur nominale, ont été intégralement souscrites par trois fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Ces obligations convertibles ne seront pas admises aux négociations sur Euronext Growth Paris. En revanche, les éventuelles actions issues de la conversion des OC le seront, dès leur émission, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0012788065).