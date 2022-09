Biocorp plonge après les annonces

(Boursier.com) — Biocorp chute de près de 15% sous les 14 euros ce jeudi, alors que le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires semestriel de 3,01 ME contre 3,59 ME un an auparavant. Comme l'an dernier, ce repli relatif s'explique majoritairement par le report de milestones sur le second semestre de l'exercice en cours.

Le résultat d'exploitation des 6 premiers mois de l'année est ressorti négatif à -2.529 KE contre un résultat négatif de -1.330 KE au premier semestre 2021.

Le résultat net est négatif à hauteur de -2.313 KE, contre une perte de -1.224 KE au premier semestre 2021. A la fin de la période, Biocorp affichait une trésorerie disponible de 589 KE (contre 1.814 KE au 30 juin 2021).

"Les nombreux milestones du S1 décalés au S2 n'impactent pas le CA annuel... En revanche, nous n'entrevoyons pas de ventes Mallya avant 2023, ce qui nous amène à réduire le CA 2022" commente Portzamparc qui maintient sa recommandation à 'Acheter' et ajuste son objectif de cours de 41,9 à 41,2 euros.