Biocorp : perte de 0,78 ME au S1

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Biocorp annonce ses comptes semestriels. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 s'élève à 3.809 KE contre 5.248 KE un an auparavant. Ce repli s'explique en large partie par la réception décalée d'un milestone de Sanofi. Les charges d'exploitation de ce semestre sont en augmentation de 15,5% sur un an pour s'élever à 4.752 KE (vs 4.115 KE au S1-2019) en raison notamment de la hausse des postes "salaires et charges". Au 30 juin 2020, la Société compte en effet 57 collaborateurs contre 48 un an auparavant. Le résultat d'exploitation du premier semestre ressort négatif à -961 KE contre un résultat positif de 1.199 KE sur les six premiers mois de 2019. Le résultat exceptionnel est positif à 181 KE au premier semestre, contre 6 KE au premier semestre 2019. Au 30 juin 2020, le résultat net ressort négatif à -778 KE contre un bénéfice net de 1.238 KE au S1 2019.

A la fin de la période, Biocorp affiche une trésorerie disponible de 1.554 KE et un niveau de capitaux propres de -747 KE.

Au cours du second semestre 2020, Biocorp compte poursuivre son développement dans ses différents axes stratégiques. Le groupe souhaite poursuivre et intensifier le développement de sa gamme de dispositifs connectés dans le domaine de l'injectable tout en l'étendant à de nouvelles applications. En parallèle, la Société prépare activement le lancement commercial de Mallya et se penche d'ores et déjà sur le développement de nouvelles générations de ce dispositif. Biocorp entend continuer ses partenariats concernant le développement et l'industrialisation de ses produits. Les dispositifs connectés donneront lieu à une nouvelle phase d'industrialisation, dans un premier temps sur le site historique d'Issoire, tout en considérant des capacités d'extension sur le court terme. Le groupe va poursuivre la structuration de son offre avec un positionnement opportuniste pour des petites à moyennes séries sur un ensemble de produits de conditionnement en plastique (canules, flacons, bouchons, pipettes...). Biocorp est sollicité pour son expertise de développement et d'industrialisation, que ce soit pour une adaptation de ses produits propriétaires à un usage particulier comme pour un projet spécifique demandé par le client, s'appuyant sur son savoir-faire. Ces développements spécifiques, comptabilisés en prestations de service, constituent toujours un levier important pour la génération de nouveaux programmes de développement et d'industrialisation.