Biocorp : Novo Nordisk entre en négociations en vue de l'acquisition de la société

(Boursier.com) — Novo Nordisk A/S et BIOCORP Production SA ont annoncé aujourd'hui leur entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition par Novo Nordisk A/S d'un bloc de contrôle au capital de BIOCORP, qui serait suivie du dépôt par Novo Nordisk à titre obligatoire d'une offre publique d'achat (OPA) simplifiée portant sur le solde des actions émises par BIOCORP au prix de 35 euros par action payé en espèces, valorisant 100% du capital de BIOCORP à environ 154 millions d'euros.

BIOCORP est une société française spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes d'administration et de dispositifs médicaux innovants, dont Mallya, un dispositif intelligent Bluetooth pour les stylos injecteurs.

Depuis 2021, les deux entreprises collaborent au développement et à la commercialisation d'une version spécifique du dispositif Mallya pour le stylo FlexTouch de Novo Nordisk utilisé par les diabétiques. En 2022 et 2023, cet engagement a été étendu au développement de versions du dispositif Mallya pour d'autres domaines thérapeutiques.

"Novo Nordisk dispose de capacités de base solides et établies dans le développement, l'industrialisation et la fabrication à grande échelle de dispositifs d'injection innovants pour l'insuline et d'autres médicaments, et nous cherchons à accroître notre agilité pour permettre l'innovation et le développement plus rapides de nouveaux dispositifs connectés", a déclaré Marianne Ølholm, Vice-Présidente Senior, Dispositifs et solutions d'administration chez Novo Nordisk. "Nous avons bénéficié d'une collaboration fructueuse avec BIOCORP au cours des deux dernières années, et nous espérons pouvoir accueillir l'entreprise et ses travailleurs hautement qualifiés au sein de Novo Nordisk afin de compléter nos efforts internes en matière de solutions d'administration connectées et d'accélérer nos ambitions en matière de dispositifs et de solutions de distribution."

À la suite d'une acquisition, Novo Nordisk a l'intention de préserver l'agilité et l'esprit d'entreprise de BIOCORP, tout en investissant davantage dans l'entreprise dans le but de fournir des dispositifs et des solutions de pointe pour améliorer les soins prodigués aux personnes dans le monde qui vivent avec des maladies chroniques graves.

Eric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a ajouté : "Nous sommes ravis de la possibilité de nous associer à Novo Nordisk, leader mondial dans le secteur de la santé. Ce projet de rapprochement récompense nos efforts, entamés il y a 5 ans, pour digitaliser le traitement et le suivi des patients chroniques, avec l'objectif constant de faciliter leur vie quotidienne. Nos équipes sont enthousiastes à l'idée de poursuivre cette mission de santé publique, qui sera intensifiée par la force de la présence globale de Novo Nordisk."