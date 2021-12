Biocorp : nouveau partenariat avec H&T Presspart pour la commercialisation de son dispositif connecté Inspair

(Boursier.com) — Biocorp , société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce aujourd'hui la signature d'un nouvel accord avec H&T Presspart, une division du groupe allemand Heitkamp & Thumann KG, pour la vente et la promotion de Inspair, un dispositif connecté développé par BIOCORP.

Le partenariat porte sur l'intégration et la commercialisation d'Inspair, un capteur intelligent conçu par BIOCORP qui transforme les inhalateurs en dispositifs connectés pour aider les patients souffrant d'asthme ou de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) dans l'administration quotidienne de leur traitement.

Cet accord permettra à BIOCORP d'intégrer sa solution connectée aux inhalateurs les plus populaires du marché, tout en s'appuyant sur le vaste réseau de vente de son partenaire pour distribuer Inspair. Grâce à cette solution connectée, H&T Presspart - leader du marché des dispositifs d'administration de médicaments respiratoires avec 1,2 milliard d'appareils produits chaque année et 85% de part de marché au niveau mondial - pourra étendre son portefeuille de produits dans le domaine des solutions numériques de soins de santé au-delà de sa plateforme eMDI intégrée, avec un dispositif complémentaire qui améliorera l'adhésion des patients et les aidera à gérer leur condition de manière plus efficace.

Christian Kraetzig, Président de H&T Presspart, a déclaré : "Ce partenariat stratégique souligne notre engagement à forger des alliances qui accélèrent le développement et la commercialisation à l'échelle mondiale de nouvelles solutions d'administration de médicaments pour les patients."

Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a ajouté : "C'est une très grande fierté pour nous de confier la distribution d'Inspair à H&T Presspart, l'un des leaders mondiaux sur le marché des maladies respiratoires. Ce nouvel accord d'envergure positionne davantage BIOCORP comme un fournisseur de solutions connectées de santé. Après nos succès enregistrés sur MallyaTM, BIOCORP dispose désormais avec InspairTM d'une seconde solution à très fort potentiel tant en termes commercial qu'au regard du nombre des applications possibles."