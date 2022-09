Biocorp : marquage CE de SoloSmart

(Boursier.com) — Biocorp et Sanofi annoncent la finalisation du développement de SoloSmart lors de l'ouverture du congrès annuel de l'EASD (European Association for the Study of Diabetes) à Stockholm, en Suède. SoloSmart est compatible avec les stylos injecteurs SoloStar et Doublestar du groupe pharmaceutique.

Le résultat de la collaboration initiée en 2019 entre les deux entreprises est un dispositif destiné aux stylos à insuline Sanofi SoloStar/ DoubleStar, qui enregistre les informations

relatives à la dose d'insuline, l'heure et la date de chaque injection et les transmet via Bluetooth à une application mobile compatible. SoloSmart enregistre automatiquement et avec précision les doses injectées, ce qui évite au patient de tenir un journal manuel et permet éventuellement de s'adapter aux nouvelles utilisations des systèmes de surveillance continue du glucose ou des BGM connectés.