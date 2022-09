Biocorp : le report de milestones au 2nd semestre pèse sur les comptes du S1

(Boursier.com) — Biocorp dévoile un chiffre d'affaires semestriel de 3,01 ME contre 3,59 ME un an auparavant. Comme l'an dernier, ce repli relatif s'explique majoritairement par le report de milestones sur le second semestre de l'exercice en cours.

Le résultat d'exploitation des six premiers mois de l'année ressort négatif à -2.529 KEUR contre un résultat négatif de -1.330 KEUR au premier semestre 2021.

Le résultat net ressort négatif à -2.313 KEUR contre une perte de -1.224 KEUR au premier semestre 2021.

A la fin de la période, Biocorp affiche une trésorerie disponible de 589 KE (contre 1.814 KE au 30 juin 2021).