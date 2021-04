Biocorp : lancement de Mallya en France avec Roche Diabetes Care

Biocorp : lancement de Mallya en France avec Roche Diabetes Care









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Biocorp et Roche Diabetes Care France, entreprise de référence dans l'accompagnement des patients diabétiques, annoncent le lancement en France du dispositif médical Mallya, disponible en officines. Développé par Biocorp, ce dispositif intelligent pour stylo injecteur d'insuline collecte et transfère les données d'insuline, avec une précision proche de 100%. Rechargeable via son port usb, il est compatible avec la plupart des stylos à insuline jetables.

Cette innovation vise à simplifier le quotidien des patients diabétiques sous insulinothérapie et pourrait contribuer à éviter les erreurs ou oublis.

Les entreprises de santé Biocorp et Roche Diabetes Care France concrétisent leur collaboration - annoncée en juin dernier - avec la distribution depuis début avril des dispositifs intelligents Mallya pour stylos injecteurs d'insuline. Fabriquée à Clermont-Ferrand, cette innovation à destination des patients diabétiques sous insuline est la première de sa catégorie à recevoir le marquage dispositif médical CE. Réutilisable et compatible avec 91% des stylos à insuline jetables, Mallya collecte automatiquement les données d'insuline (dose, date, heure) et les transfère à l'application Gluci-Chek développée par Roche Diabetes Care France, assurant une information qualifiée sur laquelle le patient peut s'appuyer et le médecin prendre ensuite des décisions.

Avec une intégration dans l'écosystème digital Roche Diabetes Care France, les patients bénéficient ainsi de solutions qui allègent la charge mentale liée à leur maladie, dans un contexte où plus de 750.000 personnes sont traitées par injections d'insuline en France (hors pompes).