Biocorp : lancement commercial de Mallya

(Boursier.com) — Biocorp annonce le lancement commercial de Mallya, premier capteur digital pour les stylos d'injection d'insuline. Ce lancement commercial est le fruit du partenariat de distribution conclu avec cgmDiabet (groupe Deyan Kraft Medical), leader de la distribution de technologies médicales en Roumanie. Selon l'Autorité roumaine pour la gestion de la qualité des soins de santé, le pays compte plus de 1,5 million de personnes souffrant de diabète et environ 250.000 d'entre elles utilisent l'insuline comme composante essentielle de leur traitement. Parallèlement à ce nouvel accord, Biocorp a enregistré les premières commandes de Roche Diabetes Care pour le lancement commercial en France et précommandes de Sanofi pour différents pays à l'international.

Éric Dessertenne, directeur général de Biocorp, ajoute : "C'est un grand jour pour Biocorp avec la mise à disposition officielle de notre produit Mallya dans un premier pays. Les patients vont enfin pouvoir se familiariser avec ce nouveau dispositif, qui nous l'espérons fortement, va les aider dans leur gestion quotidienne d'insuline. Ce premier lancement intervient alors que nos lignes de production tournent à plein régime pour préparer la commercialisation de Mallya à grande échelle début 2021, notamment en France avec notre partenaire Roche Diabetes Care. En parallèle, nous sommes pleinement mobilisés pour concrétiser à très court terme d'autres lancements géographiques, que ce soit en direct ou à travers notre collaboration globale avec Sanofi. Nous envisageons d'équiper plusieurs dizaines de milliers de patients dès l'année prochaine".

Mallya est le premier capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d'insuline, premier de sa catégorie à recevoir le marquage dispositif médical CE (classe IIb). Compatible avec tous les stylos injecteurs jetables, il permet un suivi fiable des doses injectées et offre aux patients diabétiques une meilleure observance de leur traitement, explique Biocorp.