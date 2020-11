Biocorp : la levée de fonds largement couverte

(Boursier.com) — Biocorp a levé 4,2 ME auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux. Le livre d'ordres a été largement couvert, s'appuyant sur une demande soutenue d'investisseurs institutionnels nouveaux et existants, d'un montant total de 6,1 ME.

L'Offre a donné lieu à l'émission de 152.728 actions ordinaires nouvelles, soit 3,68% du capital social actuel de la société, à un prix par action de 27,50 euros (prime d'émission incluse), représentant une levée de fonds totale de 4.200.020 euros. Le prix de souscription s'établit à 27,50 euros, représentant une décote de 2,14 % sur le cours de clôture de l'action de la société sur le marché Euronext Growth Paris.

Biocorp compte utiliser les fonds levés pour renforcer ses capitaux propres afin de leur permettre d'être positifs au 31 décembre 2020, répondre à la forte demande de Mallya en augmentant sa capacité de production et sa commercialisation ainsi que la gestion de son cycle de vie et accélérer le développement de nouveaux projets innovants sur de nouveaux marchés.