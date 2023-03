Biocorp : L'Excédent Brut d'Exploitation est positif à hauteur de 42,9 KE

(Boursier.com) — BIOCORP , société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et arrêtés par le Conseil d'Administration le 27 mars 2023.

Le Chiffre d'affaires ressort en nette progression de 14% à 11,67 ME. A noter l'augmentation sensible des charges d'exploitation à 12,58 ME (+21%) liée à l'internationalisation croissante des activités sur les produits connectés. L'Excédent Brut d'Exploitation est positif à hauteur de 42,9 KE. Le Résultat net annuel est négatif à (0,65) euro. La trésorerie de clôture ressort à 2,67 ME, contre 1,84 ME en 2021.

Les perspectives 2023 sont jugées "extrêmement favorables avec la montée en puissance des revenus provenant des ventes des produits connectés".

Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a commenté : "Plus de produits, davantage de partenariats et des zones géographiques additionnelles à couvrir. Dans un environnement macro-économique toujours aussi complexe, nous sommes parvenus en 2022 à tirer notre épingle du jeu sur trois niveaux. Sur le plan industriel et commercial tout d'abord, avec le renforcement des positions stratégiques de nos dispositifs connectés, que ce soit avec nos partenaires historiques ou récents : Sanofi, Merck, Novo Nordisk et Becton Dickinson. Sur le plan réglementaire ensuite, 2022 nous a permis de franchir une étape cruciale avec l'obtention du 510k de la FDA (Food & Drug Administration) faisant de notre dispositif connecté Mallya le seul de sa classe à être marqué des deux côtés de l'Atlantique. Sur le plan stratégique enfin, notre vision du marché des dispositifs connectés de santé s'est renforcée. Ce marché, dynamique mais encore naissant, apparaît aujourd'hui pour l'ensemble de nos interlocuteurs à la fois comme une évidence et comme une nécessité en raison des pressions constantes sur les systèmes de santé (augmentation du coût des traitements, prise en compte de l'observance de ces derniers par les payeurs).

Plus que jamais, BIOCORP est reconnue par les grands acteurs de l'industrie comme un partenaire de confiance pour s'engager dans la voie de la santé digitale. Dans ce contexte général, nos produits d'exploitation qui proviennent encore majoritairement de la réception de paiements d'étapes (" milestones ") ont progressé l'an dernier de plus de 12%. Quant à notre résultat, légèrement négatif à -0,6 million d'euros, il résulte principalement de la forte augmentation des honoraires liés aux affaires réglementaires, à la propriété intellectuelle (dépôts de brevets sur tous les territoires) et aux dépenses en lien avec l'internationalisation de nos livraisons de dispositifs (tests de compatibilité), cependant l'Excédent Brut d'Exploitation reste positif à 42,9 KE. En conclusion, 2022 a été une année d'investissements de croissance reflétant notre internationalisation.

L'exercice 2023 sera également marqué par un haut niveau d'investissement avec l'extension de notre site de production d'Issoire et par une transition progressive vers un modèle de revenus récurrents provenant de la vente de nos dispositifs connectés".