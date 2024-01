Biocorp : feu vert de la FDA pour la commercialisation de SoloSmart

(Boursier.com) — Biocorp , société du groupe Novo Nordisk basée en France et spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants, a reçu l'autorisation 510(k) de la Food & Drug Administration (FDA) américaine pour commercialiser SoloSmart, le dispositif médical intelligent de Sanofi qui permet de connecter les stylos à insuline SoloStar.

Conçu, développé et fabriqué exclusivement pour Sanofi par Biocorp, SoloSmart est un capteur intelligent qui se fixe directement sur les stylos à insuline SoloStar de Sanofi, transformant ainsi les stylos jetables en dispositifs connectés. SoloSmart collecte et enregistre automatiquement les informations clés du traitement.

"Cette approbation est une étape majeure pour SoloSmart et notre partenaire commercial, Sanofi. Nous avons conjugué nos expertises en matière de dispositifs médicaux et de thérapies innovantes afin de permettre le lancement commercial de SoloSmart aux Etats-Unis, répondant ainsi aux besoins des patients de simplifier leur parcours thérapeutique. Ce lancement illustre également la capacité de Biocorp à répondre aux exigences réglementaires les plus strictes et conforte la plateforme Mallya comme étant la meilleure de sa catégorie sur le marché des stylos intelligents", commente Eric Dessertenne, Directeur Général de Biocorp.