Biocorp : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Biocorp, société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce que le Conseil d'administration réuni ce jour a pris acte de la décision de Jacques Gardette de démissionner de son mandat de Directeur Général et décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.

En conséquence, Éric Dessertenne, précédemment Directeur Général Délégué de BIOCORP, est nommé Directeur Général. Pour sa part, Jacques Gardette conserve son mandat de Président du Conseil d'administration.

Jacques Gardette, Président du Conseil d'administration de BIOCORP et fondateur a déclaré : "Éric Dessertenne a rejoint BIOCORP en 2014 comme directeur des opérations commerciales et du business development avant d'être nommé Directeur Général Délégué en décembre 2016. Ces cinq années de coopération étroites entre Éric Dessertenne et moi-même ont instauré une confiance absolue entre nous. Éric Dessertenne a grandement contribué à l'exceptionnelle reconnaissance de BIOCORP notamment en réussissant notre virage stratégique dans le domaine de la santé connectée. Ce domaine, qui représente désormais plus de la moitié de notre activité, a été vigoureusement stimulé par la signature de nombreux contrats majeurs avec des laboratoires pharmaceutiques internationaux, tout particulièrement au cours des six derniers mois. Je suis très heureux qu' Éric me succède en tant que Directeur Général et n'ai aucun doute sur le fait qu'il saura conduire BIOCORP au niveau de développement international que méritent ses équipes de très grande qualité et ses produits exceptionnels".

Eric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP a, pour sa part, commenté : "Je remercie les membres du Conseil d'administration, et tout particulièrement Jacques Gardette, pour la confiance qu'ils me témoignent en me nommant Directeur Général. BIOCORP dispose aujourd'hui d'un positionnement unique sur les produits et solutions connectés. Je suis particulièrement motivé pour continuer, en ma qualité de Directeur Général et aux côtés de l'ensemble des équipes de BIOCORP, à poursuivre et renforcer l'exceptionnelle croissance de la Société".