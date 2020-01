Biocorp et Sanofi renforcent leur partenariat autour de Mallya

(Boursier.com) — BIOCORP et Sanofi annoncent aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat concernant Mallya.

Les négociations entamées en juillet 2019 ont amené les équipes de BIOCORP et de Sanofi à renforcer leur collaboration, développant de réelles synergies autour du dispositif Mallya. Un nouveau projet visant à associer étroitement Mallya aux stylos à insuline SoloStar est ainsi initié ce jour.

BIOCORP, qui a déjà perçu 6 ME d'upfront de la part de Sanofi en 2019, reçoit ce jour un nouvel upfront de 1 ME assorti de 12 ME supplémentaires échelonnés sur la période de collaboration. Des revenus complémentaires seront générés par la production des dispositifs Mallya par BIOCORP pour le compte de Sanofi.