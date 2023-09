Biocorp : des pertes creusées au premier semestre

(Boursier.com) — Biocorp , qui fait l'objet d'une OPA de Novo Nordisk à 35 euros par action, publie ses résultats semestriels au 30 juin 2023. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 s'élève à 4,11 ME, soit une hausse de 36,5%. Les charges d'exploitation sont en hausse de 35% à 8,03 ME et s'expliquent par l'augmentation des salaires et charges liées aux recrutements réalisés l'année dernière pour structurer certains départements, par une augmentation des consommations de composants, une augmentation de certains frais généraux ainsi qu'une provision sur un stock de composants devenu obsolète. L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) est négatif à -3,08 ME contre -2,14 ME au 30 juin 2022. Le résultat d'exploitation des six premiers mois de l'année ressort négatif à -3,9 ME. La perte nette est de 3,8 ME. Le montant des capitaux propres au 30 juin 2023 est négatif de 1,24 ME.

Au 30 juin 2023, les disponibilités s'élèvent à 2,58 ME, dont 3 ME perçus par l'émission de billets de trésorerie court terme qui devront être remboursés le 22 septembre 2023. Le total des dettes financières s'élève à 8,78 ME et se compose d'emprunts obligataires convertibles souscrits par Vatel Capital pour 2,29 ME, de dettes bancaires pour 3 ME, de concours bancaires court terme pour 3 ME et d'autres dettes financières pour 413 KE.

Les perspectives pour le second semestre 2023 sont favorables pour la demande de la plateforme Mallya, par rapport au premier semestre. Biocorp prévoit une augmentation des capacités de production de Mallya d'ici la fin de l'année, grâce à la nouvelle zone d'assemblage sur le site de production d'Issoire. Sous réserve de la réalisation de l'offre, les intentions de Novo Nordisk sont détaillées dans le projet de note d'information de l'initiateur. Novo Nordisk indique notamment entendre poursuivre les principales stratégies mises en oeuvre par la Société et accompagner son développement dans le cadre de son intégration.