Biocorp : dans le rouge en 2020, trésorerie renforcée

(Boursier.com) — Biocorp est tombé dans le rouge l'an passé mais juge ses perspectives robustes avec le lancement commercial à grande échelle de Mallya. Sur le dernier exercice, le groupe a essuyé un déficit opérationnel de 1,6 million d'euros, contre un résultat positif de 875.000 euros un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de 8,456 ME, en très légère progression. Le résultat net est donc négatif à hauteur de 1,242 ME contre un bénéfice de 960.000 euros en 2019.

À la suite de la réalisation d'un placement privé de 4,2 millions d'euros en novembre 2020 auprès d'investisseurs qualifiés et de l'obtention de Prêts Garantis par l'État pour un montant de 2,1 ME, Biocorp affiche une forte progression de sa trésorerie. Celle-ci s'élève au 31 décembre 2020 à 4,972 ME contre 2 ME un an auparavant.

Éric Dessertenne, Directeur Général de Biocorp, déclare : "2020 a révélé notre capacité à poursuivre notre stratégie d'internationalisation à travers la signature de nombreuses alliances avec des entreprises de pointe, notamment pour le déploiement de Mallya. Alors que nous préparons son lancement commercial à grande échelle, nous développons dans le même temps de nouvelles solutions connectées pour d'autres marchés que celui du diabète et tablons sur la signature très prochaine d'un nouvel accord structurant avec un grand groupe pharmaceutique. 2021 s'annonce donc particulièrement excitante pour l'ensemble de nos équipes et, nous l'espérons, très enthousiasmante pour nos actionnaires".